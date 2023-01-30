«Я ничего не боюсь». Дани Алвес – о тюрьме

Стали известны подробности разговора экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса с сокамерниками.
«Я приму все, что будет. Уйдя из дома в 15 лет, я прошeл через очень тяжeлые и запутанные ситуации в своей жизни.
Заключение – лишь одна из них. Я ничего не боюсь», – сказал 39-летний бразилец.
- Самому титулованному футболисту в истории грозит до 12 лет тюрьмы.
- Его арестовали без права залога.
- Алвеса обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Marca