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    «Я ничего не боюсь». Дани Алвес – о тюрьме

    Стали известны подробности разговора экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса с сокамерниками.

    «Я приму все, что будет. Уйдя из дома в 15 лет, я прошeл через очень тяжeлые и запутанные ситуации в своей жизни.

    Заключение – лишь одна из них. Я ничего не боюсь», – сказал 39-летний бразилец.

    • Самому титулованному футболисту в истории грозит до 12 лет тюрьмы.
    • Его арестовали без права залога.
    • Алвеса обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5610

      TOMSON 2 часа назад

      Ну так в Европе то чего боятся сесть? Вот в Бразилии был бы куда хуже расклад.

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