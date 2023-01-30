«Я ничего не боюсь». Дани Алвес – о тюрьме

Стали известны подробности разговора экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса с сокамерниками.

«Я приму все, что будет. Уйдя из дома в 15 лет, я прошeл через очень тяжeлые и запутанные ситуации в своей жизни.

Заключение – лишь одна из них. Я ничего не боюсь», – сказал 39-летний бразилец.

Самому титулованному футболисту в истории грозит до 12 лет тюрьмы.

Его арестовали без права залога.

Алвеса обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

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