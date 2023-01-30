Быстров: «Видно, что Хвича сейчас кайфует»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров оценил игру Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Физическое состояние у Кварацхелии – супер. Он бежит, отдает, обыгрывает, забивает.

Спаллетти умеет работать с быстрыми футболистами. Когда всe получается – ты кайфуешь от футбола.

Видно, что Хвича сейчас кайфует», – сказал Быстров.

Летом «Наполи» купил грузинского вингера за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 21 матче.

Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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