Быстров: «Видно, что Хвича сейчас кайфует»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров оценил игру Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».
«Физическое состояние у Кварацхелии – супер. Он бежит, отдает, обыгрывает, забивает.
Спаллетти умеет работать с быстрыми футболистами. Когда всe получается – ты кайфуешь от футбола.
Видно, что Хвича сейчас кайфует», – сказал Быстров.
- Летом «Наполи» купил грузинского вингера за 10 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 21 матче.
- Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
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Источник: «Матч ТВ»