Агент опроверг информацию «Антверпена» о приостановке контракта Керка с «Локомотивом»

Агент Джирано Керка Освальд Снип сообщил, что его клиент не приостанавливал контракт с «Локомотивом». Такая информация поступила от «Антверпена», которым футболист арендован.

«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» — аренда», – сказал Снип.

Керк выступает за «Локо» с 2021 года.

Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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