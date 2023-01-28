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    Агент опроверг информацию «Антверпена» о приостановке контракта Керка с «Локомотивом»

    Агент Джирано Керка Освальд Снип сообщил, что его клиент не приостанавливал контракт с «Локомотивом». Такая информация поступила от «Антверпена», которым футболист арендован.

    «Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» — аренда», – сказал Снип.

    • Керк выступает за «Локо» с 2021 года.
    • Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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