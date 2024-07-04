«Локомотив» объявил о бесплатном уходе легионера, купленного за 7 миллионов

Джирано Керк окончательно покинул «Локомотив».

28-летний футболист в третий раз приостановил контракт с московским клубом, воспользовавшись соответствующей опцией ФИФА.

Учитывая, что соглашение голландского вингера с «Локо» истекает в 2025 году, он в столичную команду уже не вернется.

Прошлый сезон Керк провел в бельгийском «Антверпене».

В 2021 году «Локомотив» покупал его у «Утрехта» за 7 миллионов евро.

В России нападающий забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.

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