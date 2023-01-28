«Антверпен» объявил о трансфере Керка. Контракт с «Локо» приостановлен

Джирано Керк официально перешел из «Локомотива» в бельгийский «Антверпен». Игрок пробудет в команде как минимум до лета.

Игрок приостановил контракт с российским клубом, воспользовавшись правилом ФИФА.

Керк выступает за «Локо» с 2021 года.

Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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