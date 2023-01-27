Федотов ответил, соответствует ли Дзюба уровню ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию, что команда заинтересована в форварде Артеме Дзюбе.
— Уровень Дзюбы потенциально соответствует уровню ЦСКА?
— Человек играл в «Зените» и сборной России, конечно он соответствует нашему уровню.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»