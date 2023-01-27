Федотов ответил, соответствует ли Дзюба уровню ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию, что команда заинтересована в форварде Артеме Дзюбе.

— Уровень Дзюбы потенциально соответствует уровню ЦСКА?

— Человек играл в «Зените» и сборной России, конечно он соответствует нашему уровню.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Cпартак» представил двух новичков, «Cочи» пока без переходов

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно