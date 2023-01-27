«Реал» хочет купить у «Зенита» Ренана. Игрок перешел в петербургский клуб 17 дней назад

«Реал» впечатлен игрой защитника сборной Бразилии Роберта Ренана на чемпионате Южной Америки для футболистов не старше 20 лет. Испанцы не исключают покупку зенитовца.

Игра Ренана симпатична лично президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Ренан перешел в «Зенит» 10 января из «Коринтианса».

Игрок стоит 2 миллиона евро.

Контракт Ренана с «Зенитом» действует до 2028 года.

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