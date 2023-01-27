Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» хочет купить у «Зенита» Ренана. Игрок перешел в петербургский клуб 17 дней назад

    «Реал» впечатлен игрой защитника сборной Бразилии Роберта Ренана на чемпионате Южной Америки для футболистов не старше 20 лет. Испанцы не исключают покупку зенитовца.

    Игра Ренана симпатична лично президенту «Реала» Флорентино Пересу.

    • Ренан перешел в «Зенит» 10 января из «Коринтианса».
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.
    • Контракт Ренана с «Зенитом» действует до 2028 года.

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Cпартак» представил двух новичков, «Cочи» пока без переходов

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Ренан выбрал редкий номер в «Зените»
    «Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана 1
    Стало известно распределение прав на бразильских новичков «Зенита» 2
    Источник: Fichajes

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9707

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Нужно , сначала посмотреть на , этого Ренана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      7:1 1 час назад

      чё за бред? но если правда, то , похоже, игрок хороший. потерю ловрена не заметим. кстати, вроде есть правило фифы, типа в одно трансферное окно нельзя делать более одного перехода. так что облом реалу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3435

      acor94 > 7:1 1 час назад

      А что мешает приостановить контракт, тем более ради Реала. Не удивлюсь такому исходу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +777

      7:1 > acor94 57 минут назад

      да вряд ли он прямо сейчас им нужен. перес предпочтёт, чтобы он у нас хоть сколько побегал. и контракт такой, что никакая приостановка не поможет, всё равно придётся возвращаться, когда фифа отменит официальные побеги из россии. полгода-год, вряд ли больше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1451

      Mariner > acor94 41 минуту назад

      В смысле ради Реала? Ради Реала можно ценик только если поднять, раза в три так )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11