Стали известны условия трансфера Изидора из «Локомотива» в «Лион»

«Лион» вскоре объявит о трансфере форварда «Локомотива» Вильсона Изидора. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Это будет аренда до лета за 750 тысяч евро. Выкуп за 5 миллионов станет обязательным, если Изидор проведет определенное количество матчей.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Француз забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

На прошлой неделе «Локомотив» покинул Джирано Керк.

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