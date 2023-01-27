Семин не смог выбрать лучшего между Промесом и Малкомом

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин заявил, что одинаково высоко котирует вингеров Малкома («Зенит») и Квинси Промеса («Спартак»).

«Я не могу сказать, кто лучше – Промес или Малком. Это можно определить только внутри команды – и только тренеру.

И Промес, и Малком хороши. Для меня они два хороших игрока», – сказал Семин.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах за «Спартак».

В активе бразильца 15 мячей и 7 результативных передач в 23 играх за «Зенит».

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