Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин не смог выбрать лучшего между Промесом и Малкомом

    Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин заявил, что одинаково высоко котирует вингеров Малкома («Зенит») и Квинси Промеса («Спартак»).

    «Я не могу сказать, кто лучше – Промес или Малком. Это можно определить только внутри команды – и только тренеру.

    И Промес, и Малком хороши. Для меня они два хороших игрока», – сказал Семин.

    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах за «Спартак».
    • В активе бразильца 15 мячей и 7 результативных передач в 23 играх за «Зенит».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Семин оценил решение Хайкина перейти в «Бристоль Сити» 2
    Семин: «Почему «Газпром» не должен давать деньги на футбол?» 4
    Нигматуллин назвал двух лучших тренеров в истории российского футбола 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11