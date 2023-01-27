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    Дуарте назвал клуб, которому отказал ради перехода в «Спартак»

    Защитник Алексис Дуарте поделился прокомментировал переход в «Спартак».

    «Рассчитываю, что смогу помочь команде. Думаю, мы сможем выигрывать титулы. Я немного устал, потому что было много пересадок. Но ничего страшного, я отдохнул. Самое главное — хорошо тренироваться, особенно в первый день.

    «Бока Хуниорс» мной интересовалась, но потом агент мне сказал, что «Спартак» тоже интересуется. Я не мог отказаться от шанса перейти в большой клуб и играть в Европе», – сказал Дуарте.

    • Дуарте – центральный защитник.
    • 22-летний футболист всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
    • «Спартак» заплатил за него 4 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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