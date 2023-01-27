Кубок Испании. «Валенсия» проиграла «Атлетику» (1:3) и вылетела из турнира

«Валенсия» потерпела домашнее поражение от «Атлетика» со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

Все четыре гола забила команда из Бильбао, в том числе в собственные ворота.

«Атлетик» присоединился к другим полуфиналистам турнира – «Барселоне» и «Осасуне».

Испания. Кубок. 1/4 финала

Валенсия – Атлетик – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Муньяин, 35; 1:1 – де Маркос (в свои ворота), 43; 1:2 – Н. Уильямс, 45; 1:3 – Весга (с пенальти), 74.

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