Фольмер досрочно вернулся из «Ахмата» в «Ростов» и ушел в новую аренду

Полузащитник Кирилл Фольмер продолжит карьеру в «Балтике».

«Игрок, принципиальная договорeнность о переходе которого уже достигнута, находится в расположении нашей команды, в настоящий момент между «Балтикой» и «Ростовом» завершаются все необходимые документальные процедуры по оформлению аренды футболиста», – сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Сегодня же «Ахмат» объявил о досрочном возвращении Фольмера в «Ростов», откуда он и отправился в «Балтику».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах.

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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