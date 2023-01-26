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    Фольмер досрочно вернулся из «Ахмата» в «Ростов» и ушел в новую аренду

    Полузащитник Кирилл Фольмер продолжит карьеру в «Балтике».

    «Игрок, принципиальная договорeнность о переходе которого уже достигнута, находится в расположении нашей команды, в настоящий момент между «Балтикой» и «Ростовом» завершаются все необходимые документальные процедуры по оформлению аренды футболиста», – сообщила пресс-служба калининградского клуба.

    Сегодня же «Ахмат» объявил о досрочном возвращении Фольмера в «Ростов», откуда он и отправился в «Балтику».

    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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