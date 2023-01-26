Агуэро жестко ответил Ибрагимовичу на критику игроков сборной Аргентины

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро ответил нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу, который раскритиковал аргентинских футболистов из-за их поведения на ЧМ-2022.

«Ты поссорился с Гвардиолой, после этого он захотел, чтобы «Барселона» продала тебя. Сначала посмотри, как ты вел себя на протяжении карьеры.

Я помню, как мы играли друг против друга. Ты постоянно спорил. Поэтому не тебе говорить о том, что кто-то себя плохо ведет. Может, ты хотел, чтобы Франция победила?

Ты говоришь, что аргентинцы вели себя плохо. Ты тоже вел себя плохо во время матчей. Так что не надо бросать камни, если ты не уверен, что их не бросят в ответ», – сказал Агэуро.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.

Аргентинцы впервые с 1986 года выиграли чемпионат мира.

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