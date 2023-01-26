Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шахтер» отклонил улучшенное предложение «Брайтона» по Матвиенко

    «Брайтон» сделал второе предложение о трансфере центрального защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.

    Клуб АПЛ предлагал за игрока 11 миллионов евро, но получил отказ.

    После этого «Брайтон» согласился заплатить за украинца 16+4 миллионов евро.

    Позиция «Шахтера» остается неизменной – они оценивают собственного воспитанника в 30 миллионов.

    • В этом сезоне 26-летний Матвиенко провел 19 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Клуб АПЛ предложил 11 миллионов за украинца Матвиенко. «Шахтер» хочет 30 миллионов 1
    Клуб АПЛ хочет купить защитника «Шахтера» Матвиенко 1
    Уткин оценил переход Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов 7
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11