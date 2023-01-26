«Шахтер» отклонил улучшенное предложение «Брайтона» по Матвиенко

«Брайтон» сделал второе предложение о трансфере центрального защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.
Клуб АПЛ предлагал за игрока 11 миллионов евро, но получил отказ.
После этого «Брайтон» согласился заплатить за украинца 16+4 миллионов евро.
Позиция «Шахтера» остается неизменной – они оценивают собственного воспитанника в 30 миллионов.
- В этом сезоне 26-летний Матвиенко провел 19 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо