«Шахтер» отклонил улучшенное предложение «Брайтона» по Матвиенко

«Брайтон» сделал второе предложение о трансфере центрального защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.

Клуб АПЛ предлагал за игрока 11 миллионов евро, но получил отказ.

После этого «Брайтон» согласился заплатить за украинца 16+4 миллионов евро.

Позиция «Шахтера» остается неизменной – они оценивают собственного воспитанника в 30 миллионов.

В этом сезоне 26-летний Матвиенко провел 19 матчей без голевых действий.

Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

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