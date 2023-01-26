Тренер «Оренбурга» Личка объяснил, почему не приостановил контракт с клубом

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о желании работать в РПЛ, несмотря на отношение Чехии к России.

– Мы все читали ваше интервью чешской прессе. Чувствовали давление, когда летали на родину?

– Понятно, что давление есть, но не обращаю на него никакого внимания. Ни с кем не встречаюсь, не читаю комментарии под статьями на чешских сайтах, не сижу в социальных сетях.

Приходил в российский футбол, потому что тут хороший уровень местной лиги. В моей классификации чемпионатов все так: сначала идет топ-5, следом – Португалия и Россия.

То есть работать в РПЛ – это уже хороший показатель для тренера. Сюда приезжали Унаи Эмери, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини, Гус Хиддинк – топ-специалисты.

И когда у меня появился шанс поработать здесь, сразу согласился. Приехал в Россию за работой и за спортом.

– Что услышали про себя на родине за последнее время?

– В глаза никто ничего плохого не сказал. Наверное, где-то там, в комментариях в интернете. Знаете, живу свою жизнь, и в ней буду делать то, что хочу.

Я – свободный человек. По своему желанию подписал контракт с «Оренбургом» и хочу ему следовать. Поэтому никуда не убежал, когда начался этот конфликт.

Личка в «Оренбурге» с 2020 года.

Команда набрала 25 очков в 17 турах РПЛ и ушла на зимнюю паузу на 7-м месте.

Осенью чех отказался уходить в «Краснодар».

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