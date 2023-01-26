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    Тренер «Оренбурга» Личка объяснил, почему не приостановил контракт с клубом

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о желании работать в РПЛ, несмотря на отношение Чехии к России.

    – Мы все читали ваше интервью чешской прессе. Чувствовали давление, когда летали на родину?

    – Понятно, что давление есть, но не обращаю на него никакого внимания. Ни с кем не встречаюсь, не читаю комментарии под статьями на чешских сайтах, не сижу в социальных сетях.

    Приходил в российский футбол, потому что тут хороший уровень местной лиги. В моей классификации чемпионатов все так: сначала идет топ-5, следом – Португалия и Россия.

    То есть работать в РПЛ – это уже хороший показатель для тренера. Сюда приезжали Унаи Эмери, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини, Гус Хиддинк – топ-специалисты.

    И когда у меня появился шанс поработать здесь, сразу согласился. Приехал в Россию за работой и за спортом.

    – Что услышали про себя на родине за последнее время?

    – В глаза никто ничего плохого не сказал. Наверное, где-то там, в комментариях в интернете. Знаете, живу свою жизнь, и в ней буду делать то, что хочу.

    Я – свободный человек. По своему желанию подписал контракт с «Оренбургом» и хочу ему следовать. Поэтому никуда не убежал, когда начался этот конфликт.

    • Личка в «Оренбурге» с 2020 года.
    • Команда набрала 25 очков в 17 турах РПЛ и ушла на зимнюю паузу на 7-м месте.
    • Осенью чех отказался уходить в «Краснодар».

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    Источник: «Матч ТВ»

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