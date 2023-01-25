Стало известно, когда новички «Спартака» Тавареш и Дуарте присоединятся к команде

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда к команде присоединятся новые игроки. Московский клуб ранее подписал Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Новички «Спартака» – защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш – сегодня поздно вечером присоединятся к команде. Вместе с ними в расположение прибывает и наш хавбек Виктор Мозес – с этого дня он будет восстанавливаться и набирать форму под руководством тренерского штаба Гильермо Абаскаля.

Трое футболистов благополучно добрались из Москвы до Дубая, где команда завершает первый тренировочный сбор.

27-го января играем с «Ботевом», затем переезжаем в Абу-Даби на второй сбор», – сказал Зеленов.

Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.

«Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

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