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    Стало известно, когда новички «Спартака» Тавареш и Дуарте присоединятся к команде

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда к команде присоединятся новые игроки. Московский клуб ранее подписал Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

    «Новички «Спартака» – защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш – сегодня поздно вечером присоединятся к команде. Вместе с ними в расположение прибывает и наш хавбек Виктор Мозес – с этого дня он будет восстанавливаться и набирать форму под руководством тренерского штаба Гильермо Абаскаля.

    Трое футболистов благополучно добрались из Москвы до Дубая, где команда завершает первый тренировочный сбор.

    27-го января играем с «Ботевом», затем переезжаем в Абу-Даби на второй сбор», – сказал Зеленов.

    • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
    • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2023 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11538

      R_a_i_n 59 минут назад

      Парни, кулаки за вас держим!

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