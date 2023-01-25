«Я был в шоке!» Экс-игрок «Рубина» Натхо – о вылете казанского клуба из РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо рассказал о своей реакции на вылет казанского клуба из РПЛ.

Команда вылетела в Первую лигу вместе с Леонидом Слцуким.

Натхо играл за «Рубин» с с 2010 по 2014 год.

– Какой была первая реакция на вылет «Рубина» из РПЛ?

– Я был в шоке! «Рубин» – большой клуб, но за последнее время многие значимые футболисты покинули состав, что сказалось на результате. Это падение стало очень неожиданным и неприятным. Сейчас я продолжаю следить за командой в Первой лиге, плюс постоянно на связи с переводчиком «Рубина», моим другом, который продолжает работать в клубе. Знаю о ситуации, которая происходит.

– На твой взгляд, с какого момента начались беды «Рубина»?

– Окончательный уход Бердыева из команды стал одной из предпосылок к этому. Мне кажется, это переломный момент. Это большая потеря. Этот человек делал удивительную работу с командой.

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