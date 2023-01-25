Следствие по делу Алвеса будет идти минимум год. Игрок все это время будет под стражей

Испанские юристы сообщили, что следственные мероприятия по делу Дани Алвеса продлятся минимум год. После этого суд примет решение о наказании.
Все это время Алвес, вероятнее всего, проведет под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
- В пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.
- Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
- После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.
Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование
Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию
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Источник: 20minutos