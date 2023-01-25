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    Следствие по делу Алвеса будет идти минимум год. Игрок все это время будет под стражей

    Испанские юристы сообщили, что следственные мероприятия по делу Дани Алвеса продлятся минимум год. После этого суд примет решение о наказании.

    Все это время Алвес, вероятнее всего, проведет под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

    • В пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.
    • Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.

    Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

    Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

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    Источник: 20minutos

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11527

      R_a_i_n 46 минут назад

      Ему этот год зачтется потом. А вот если его оправдают? Просто сидел что ли?? Да и что там год можно расследовать? Есть улики? Получите, распишитесь .

      0
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      Рейтинг: +1836

      jek718875 48 минут назад

      Один раз брызнул и присел на 12 лет(идиёт)

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      Рейтинг: +1836

      jek718875 56 минут назад

      Будут ждать пока родится ребенок

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      Рейтинг: +1539

      Artemka444 1 час назад

      Это пипец конечно!!!
      Не так посмотрел, сел на 12 лет!!!
      А эта шаболда будет жить припеваючи!!!!

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      Рейтинг: +805

      dragoon000320 > Artemka444 55 минут назад

      с чего ты взял что это подстава? все может быть вполне реально, если это так то так ему и надо

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