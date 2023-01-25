Тавареш и Дуарте в «Спартаке», РФС встретился с УЕФА, конфликт Роналду с агентом и другие новости

«Спартак» купил защитника Тавареша и объявил о переходе Дуарте.

Кокорин: «Я не хочу играть за сборную России в текущей ситуации».

Стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити» в 2021 году.

РФС выпустил заявление по итогам встречи с представителями УЕФА.

УЕФА заинтересован в снятии бана с России. Первый шаг – возвращение юношеских и женских команд («Чемпионат»).

Кокорин рассказал о своем отношении к российской СВО на Украине.

УЕФА не вернет российские команды в международные турниры (Sky News).

Появились подробности конфликта Роналду и Мендеша. Агент назвал португальца сумасшедшим.

Мудрик в первом матче за «Челси» установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости.

Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, раскрыла все подробности инцидента.