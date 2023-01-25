Тавареш и Дуарте в «Спартаке», РФС встретился с УЕФА, конфликт Роналду с агентом и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      kredsidd444 1 час назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по спортпрогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: бронзовый прогноз. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! С ними много народу играет.

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