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    УЕФА заинтересован в снятии бана с России. Первый шаг – возвращение юношеских и женских команд («Чемпионат»)

    УЕФА может начать постепенно возвращать российские команды к международным соревнованиям.

    «На сегодняшней встрече между УЕФА и РФС, которая состоялась в Ньоне, руководство европейского футбола заверило российскую делегацию, что считает РФС членом семьи УЕФА.

    Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования.

    Есть большая вероятность, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», – написал в телеграме журналист «Чемпионат» Андрей Панков.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20658

      derrik2000 38 минут назад

      Это как с соблюдением Минских соглашений...
      А в результате оказалось - нае.б.а.л.и.
      Причём, было сказано прямым текстом.
      Линять нужно из радужного дерьма в Азию, тем более, что там, судя по отзывам, ждут-с.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4199

      mutabor0992 > derrik2000 6 минут назад

      Ждут?Аж все глаза проглядели.

      1
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      Рейтинг: +20658

      derrik2000 > mutabor0992 2 минуты назад

      С новостями знакомиться нужно.
      Я что-то там комментировать новости, которые ранее приходили из АКФ, не буду.
      Найдёшь в инете.

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      Рейтинг: +356

      заткнитемнерот 46 минут назад

      "УЕФА заинтересован в снятии бана с России"
      Это насколько надо быть гнилым, чтобы такое написать и умолчать о главном? РФС послали на .... неопределенный срок.
      Надо уволить всё это рфсовское шлюмберже!

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      Рейтинг: +1136

      Andrew01 46 минут назад

      "в Ньоне, руководство европейского футбола заверило российскую делегацию, что считает РФС членом..." ну и надо их вертеть значит на нем... на этом все

      1
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      Рейтинг: +4199

      mutabor0992 > Andrew01 3 минуты назад

      Ну вы и оптимист.Когда вертеть начнут,нужно заботиться чтобы вертелка не отвалилась.)

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      Рейтинг: +2833

      nemolod 51 минуту назад

      Ну да,считаются членами семьи,а на деле бедными родственниками!

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      Рейтинг: +11409

      alex1951 1 час назад

      Бан баном ,но сперва всех в баню - отмыться от всей этой Х.

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      Рейтинг: +33339

      VVM1964 > alex1951 54 минуты назад

      Ну этим то бани будет достаточно...

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