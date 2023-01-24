УЕФА заинтересован в снятии бана с России. Первый шаг – возвращение юношеских и женских команд («Чемпионат»)

УЕФА может начать постепенно возвращать российские команды к международным соревнованиям.
«На сегодняшней встрече между УЕФА и РФС, которая состоялась в Ньоне, руководство европейского футбола заверило российскую делегацию, что считает РФС членом семьи УЕФА.
Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования.
Есть большая вероятность, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», – написал в телеграме журналист «Чемпионат» Андрей Панков.
- Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
- Решение об отстранении действует с конца февраля.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова