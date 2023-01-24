УЕФА заинтересован в снятии бана с России. Первый шаг – возвращение юношеских и женских команд («Чемпионат»)

УЕФА может начать постепенно возвращать российские команды к международным соревнованиям.

«На сегодняшней встрече между УЕФА и РФС, которая состоялась в Ньоне, руководство европейского футбола заверило российскую делегацию, что считает РФС членом семьи УЕФА.

Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования.

Есть большая вероятность, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», – написал в телеграме журналист «Чемпионат» Андрей Панков.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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