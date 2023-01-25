Кокорин: «Я не хочу играть за сборную России в текущей ситуации»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил, что не хочет играть за сборную России.

«Буду реалистом: в нынешней ситуации сборная России вряд ли сыграет официальные матчи. Возможно, отстранение продлится до 2025 года. В этой ситуации я не хочу играть за сборную.

Конечно, если мне позвонят, я поговорю с тренером. Но я должен знать, для чего меня вызывают. Если просто на товарищеский матч, то там лучше играть молодежи, чем мне.

Если это будет официальный матч, то я действительно хочу вернуться в сборную. Носить футболку сборной России — невероятное чувство, но не в текущей ситуации», — заявил Кокорин в интервью Foot Mercato.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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