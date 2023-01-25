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  • Кокорин: «Я не хочу играть за сборную России в текущей ситуации»

Кокорин: «Я не хочу играть за сборную России в текущей ситуации»

25 января 2023, 00:14
8

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил, что не хочет играть за сборную России.

«Буду реалистом: в нынешней ситуации сборная России вряд ли сыграет официальные матчи. Возможно, отстранение продлится до 2025 года. В этой ситуации я не хочу играть за сборную.

Конечно, если мне позвонят, я поговорю с тренером. Но я должен знать, для чего меня вызывают. Если просто на товарищеский матч, то там лучше играть молодежи, чем мне.

Если это будет официальный матч, то я действительно хочу вернуться в сборную. Носить футболку сборной России — невероятное чувство, но не в текущей ситуации», — заявил Кокорин в интервью Foot Mercato.

  • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
  • Решение об отстранении действует с конца февраля.
  • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арис Россия Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Enter2006
1674609028
Ты даун чтоль? Тебя никогда не вызовут в сборную России, ты нах там не нужен, тешь свой эгоизм дальше.
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Artemka444
1674618760
Ну имбецил точно!!!
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ARSteven89
1674620079
Питер Паркер: - А вы не могли бы выдать мне аванс? Джей Джона Джеймисон: - АХАХАХАХААА. Спустя 30 секунд смеха с серьёзным лицом: - Ты серьёзно? За что аванс? За присутствие? )))))
Ответить
Рыло свина
1674620482
и я не хочу!
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Давид59
1674624097
Ни о чём. Во-первых его и не позовут туда. А во-вторых - смотри пункт 1.
Ответить
neveldomha
1674631986
Не в текущей и ни в какой другой не кер тебе тут делать .
Ответить
odessakmv
1674641531
"чудак человек, кто ж (его посадит)" тебя позовет?????
Ответить
kvm
1674645820
— Ах ты, ***** ты крашена! — Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!
Ответить
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