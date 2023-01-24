Появились подробности конфликта Роналду и Мендеша. Агент назвал португальца сумасшедшим

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поссорился с агентом Жорже Мендешем после ухода из «Манчестер Юнайтед».

37-летний футболист поставил ультиматум своему представителю. Португалец требовал устроить его в «Баварию» или «Челси». В противном случае он угрожал агенту увольнением.

Мендеш не смог договориться с указанными клубами из-за финансовых запросов Роналду. В итоге он назвал португальца сумасшедшим, после чего стороны прекратили сотрудничество.

К переходу форварда в «Аль-Наср» агент уже не имел отношения.

Отношения между Роналду и Мендешем стали портиться еще в 2018 году, когда игрок решил покинуть «Реал». Агент убеждал своего клиента остаться в мадридской команде, однако тот ушел в «Ювентус» ради увеличения зарплаты.

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