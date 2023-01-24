Кокорин рассказал о своем отношении к российской СВО на Украине

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказал свою позицию по поводу ситуации на Украине.

– Как вы относитесь к конфликту между Россией и Украиной?

– Мы не можем на это повлиять. Поэтому, вероятно, лучше считать, что это не наше дело.

Как вы знаете, мое дело – играть в футбол. Нужно продолжать делать это.

Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».

С лета он выступает за «Арис» на правах аренды.

Кокорин забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Кипра.

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