Кокорин рассказал о своем отношении к российской СВО на Украине

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказал свою позицию по поводу ситуации на Украине.
– Как вы относитесь к конфликту между Россией и Украиной?
– Мы не можем на это повлиять. Поэтому, вероятно, лучше считать, что это не наше дело.
Как вы знаете, мое дело – играть в футбол. Нужно продолжать делать это.
- Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».
- С лета он выступает за «Арис» на правах аренды.
- Кокорин забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Кипра.
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Источник: Foot Mercato