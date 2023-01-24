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    Кокорин рассказал о своем отношении к российской СВО на Украине

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказал свою позицию по поводу ситуации на Украине.

    – Как вы относитесь к конфликту между Россией и Украиной?

    – Мы не можем на это повлиять. Поэтому, вероятно, лучше считать, что это не наше дело.

    Как вы знаете, мое дело – играть в футбол. Нужно продолжать делать это.

    • Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».
    • С лета он выступает за «Арис» на правах аренды.
    • Кокорин забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Кипра.

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    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +867

      Suvorov51 57 минут назад

      Жаль, что ты не хочешь прямо сказать, в итоге ты вернешся на свою Родину, а вот тогда будет стыдно, хотя.......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13736

      Dominator777 1 час назад

      Гавном был - гавном и остался!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12168

      ВетеR 1 час назад

      кто бы сомневался, что язык в жопу и голову в песок

      2
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      ...
      Рейтинг: +1350

      Hoahin > ВетеR 1 час назад

      А ты что думал? Из двух стульев лучше не выбирать ни один.

      2
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      Рейтинг: -118

      Зенит гавно 2*2 > ВетеR 1 час назад

      Так кто то вообще за 8 лет высказался ?
      Все только молчат

      1
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