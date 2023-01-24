«Спартак» купил защитника Тавареша у «Бенфики»

«Спартак» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.
Контракт с 21-летним португальцем рассчитан до 2026 года. Сообщалось, что московский клуб заплатит за него 3 миллиона евро.
- В футболисте был заинтересован лично тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
- Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
- Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
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Источник: телеграм-канал «Спартака»