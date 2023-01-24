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    «Спартак» купил защитника Тавареша у «Бенфики»

    «Спартак» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

    Контракт с 21-летним португальцем рассчитан до 2026 года. Сообщалось, что московский клуб заплатит за него 3 миллиона евро.

    • В футболисте был заинтересован лично тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +695

      k611 35 минут назад

      Защитники нужны. Главное чтоб всё сложилось...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33339

      VVM1964 55 минут назад

      Давай ТТ - мочи недругов !)))

      1
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      Рейтинг: +58

      BoevStas1 1 час назад

      Незнаю как он будет,но от Дуарте жду качественной игры.Очень серьезный парень,семейный и как кажется с хорошими понятиями.Очень мощный игрок!!!

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      Рейтинг: +11515

      R_a_i_n 1 час назад

      Велкам! Главное без травм!

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      Рейтинг: +6213

      maior-60 1 час назад

      Добро пожаловать, товарищ Товареш!

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