Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, раскрыла все подробности инцидента

Стали известны подробности инцидента, из-за которого бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может попасть в тюрьму.

Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, раскрыла подробности случившегося. По ее словам, бразилец завeл еe в туалет в ночном клубе и отказался отпускать.

«Я не знала, что находится за этой дверью. Думала, что там будет ещe одна VIP-комната. Я сопротивлялась, но он был намного сильнее меня», — заявила девушка.

В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.

Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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