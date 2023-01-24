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    Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, раскрыла все подробности инцидента

    Стали известны подробности инцидента, из-за которого бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может попасть в тюрьму.

    Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, раскрыла подробности случившегося. По ее словам, бразилец завeл еe в туалет в ночном клубе и отказался отпускать.

    «Я не знала, что находится за этой дверью. Думала, что там будет ещe одна VIP-комната. Я сопротивлялась, но он был намного сильнее меня», — заявила девушка.

    • В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.
    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.
    • Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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    Источник: La Vanguardia

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    Сегодня, 08:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100026

      zigbert 37 минут назад

      Теперь скорей всего посадят по своей глупости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11498

      R_a_i_n 1 час назад

      мутная история

      2
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