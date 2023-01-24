Стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити» в 2021 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог перейти в «Манчестер Сити» в 2021 году.

По информации Daily Mail, переход не состоялся из-за срыва трансфера нападающего Рахима Стерлинга в «Барселону». В итоге Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».

«Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

5 февраля Роналду исполнится 38 лет.

До «Аль-Насра» он выступал за «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

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