Бывшая жена Алвеса – об обвинениях игрока в изнасиловании: «Дани никогда бы этого не сделал»

Дана Динора, бывшая жена защитника Дани Алвеса, прокомментировала заключение футболиста под стражу из-за обвинений в изнасиловании 23-летней девушки.

«Дани никогда бы этого не сделал. Говорю это, потому что знаю его уже 22 года. Это кошмар, этого не может быть на самом деле.

У меня еще не было возможности связаться с ним. Сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Наших дети тоже шокированы. Они подростки, поэтому очень тяжело переживают случившееся.

Семья Дани подавлена, потому что они хотят увидеться с ним, но их не пускают», – сказала Динора.

В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.

Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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