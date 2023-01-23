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    Бывшая жена Алвеса – об обвинениях игрока в изнасиловании: «Дани никогда бы этого не сделал»

    Дана Динора, бывшая жена защитника Дани Алвеса, прокомментировала заключение футболиста под стражу из-за обвинений в изнасиловании 23-летней девушки.

    «Дани никогда бы этого не сделал. Говорю это, потому что знаю его уже 22 года. Это кошмар, этого не может быть на самом деле.

    У меня еще не было возможности связаться с ним. Сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Наших дети тоже шокированы. Они подростки, поэтому очень тяжело переживают случившееся.

    Семья Дани подавлена, потому что они хотят увидеться с ним, но их не пускают», – сказала Динора.

    • В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.
    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.
    • Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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    Источник: Telecinco

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    Сегодня, 16:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1530

      Artemka444 53 минуты назад

      Докозательства то где???

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