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    Барков: «Балтика» готова играть в РПЛ даже без усиления. Мы точно были бы в топ-10»

    Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков высказался о лидерстве команды в Первой лиге.

    – Впервые за 25 лет «Балтика» близка к выходу в РПЛ. Не давит лидерство?

    – Мы вообще об этом не думаем. Пока даже вслух внутри команды не произносим, что мы впереди. Всe может перевернуться за два тура, а впереди 14 игр. Мы просто очень соскучились по работе. Мы здорово провели концовку первой части сезона, и сейчас все нацелены на то, чтобы решить задачу по выходу «Балтики» в Премьер-лигу.

    – Последние матчи прошлого года показали, что «Балтика» выглядит сильнее даже прямых конкурентов. Не кажется, что команда готова играть в РПЛ даже без усиления?

    – 100%. У нас есть опытные ребята и те, кто уже выступал на высшем уровне. При нынешнем уровне Премьер-лиги мы готовы уверенно играть там. Нам бы потребовалось пару туров, чтобы привыкнуть к скоростям, а дальше мы были бы не ниже первой десятки команд, а, возможно, и выше.

    • «Балтика» набрала 41 очко в 20 турах.
    • Отрыв от идущей второй «Аланией» – 3 очка.
    • Сезон Первой лиги возобновится в марте.

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    Источник: Metaratings

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