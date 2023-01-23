Барков: «Балтика» готова играть в РПЛ даже без усиления. Мы точно были бы в топ-10»

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков высказался о лидерстве команды в Первой лиге.

– Впервые за 25 лет «Балтика» близка к выходу в РПЛ. Не давит лидерство?

– Мы вообще об этом не думаем. Пока даже вслух внутри команды не произносим, что мы впереди. Всe может перевернуться за два тура, а впереди 14 игр. Мы просто очень соскучились по работе. Мы здорово провели концовку первой части сезона, и сейчас все нацелены на то, чтобы решить задачу по выходу «Балтики» в Премьер-лигу.

– Последние матчи прошлого года показали, что «Балтика» выглядит сильнее даже прямых конкурентов. Не кажется, что команда готова играть в РПЛ даже без усиления?

– 100%. У нас есть опытные ребята и те, кто уже выступал на высшем уровне. При нынешнем уровне Премьер-лиги мы готовы уверенно играть там. Нам бы потребовалось пару туров, чтобы привыкнуть к скоростям, а дальше мы были бы не ниже первой десятки команд, а, возможно, и выше.

«Балтика» набрала 41 очко в 20 турах.

Отрыв от идущей второй «Аланией» – 3 очка.

Сезон Первой лиги возобновится в марте.

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