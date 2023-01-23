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    В «Истанбуле» прокомментировали возможное подписание Смолова

    Генеральный директор «Истанбула» Мустафа Эрогут прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Динамо» Федору Смолову.

    «Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно. Сейчас мы не ведем переговоры с «Динамо» и не планируем», — сказал Эрогут.

    • Смолов в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: Sport24

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