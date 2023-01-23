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    Первый тренер Баринова: «Безумно жаль Диму. Семин отпустил бы его в Европу»

    Александр Тихонов, первый тренер полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал срыв перехода футболиста в «Бешикташ».

    «Переговоры между «Бешикташем» и «Локомотивом» приостановлены? Мне безумно жаль Диму. Испытываю искреннее и большое разочарование, что трансфер такого футболиста сорвался.

    Срыв перехода Баринова в Турцию — ошибка «Локомотива». Если в будущем будут продавать этого футболиста в другой клуб, то потеряют на его стоимости еще больше.

    Если бы главным тренером был Юрий Семин, то он бы дал Баринову возможность поиграть в Европе. Однако у Димы есть шансы заиграть в Европе. Верю, что его агент работает над этим.

    Запас сил у Баринова есть, но переходить надо либо сейчас, либо этим летом. Потом уже будет поздно», — заявил Тихонов.

    • «Бешикташ» предлагал за Баринова 4 миллиона евро.
    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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