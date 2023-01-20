«Бешикташ» предложил за Баринова 4 миллиона + бонусы

«Бешикташ» не оставляет попыток купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Новое предложение турецкого клуба – 4 миллиона евро + бонусы.
При этом «Бешикташ» предпочитает действовать через посредников, а не вести переговоры с россиянами напрямую.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»