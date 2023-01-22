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    Президент «Бешикташа»: «Баринов нам не нужен»

    Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби дал понять, что полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в команде не будет.

    «Мы не заинтересованы в этом игроке. Я уже говорил, что мы никогда не были заинтересованы в Баринове. Мы ищем футболиста в Турции, здесь много хороших игроков. Баринов нам не нужен», – сказал Нур Чеби.

    • «Бешикташ» предлагал за Баринова 4 миллиона евро.
    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3332

      FRZZ 29 минут назад

      Значит все это было п…..дёж агента, что следовало ожидать.

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      Рейтинг: +2148

      LOKOfanatik19 > FRZZ 16 минут назад

      Не знаю агент ли, или президент.. но пе((деж ту явно есть....

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