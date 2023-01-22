Президент «Бешикташа»: «Баринов нам не нужен»

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби дал понять, что полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в команде не будет.
«Мы не заинтересованы в этом игроке. Я уже говорил, что мы никогда не были заинтересованы в Баринове. Мы ищем футболиста в Турции, здесь много хороших игроков. Баринов нам не нужен», – сказал Нур Чеби.
- «Бешикташ» предлагал за Баринова 4 миллиона евро.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»