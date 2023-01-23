Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн связывает свое будущее с лондонским клубом.

    29-летний футболист открыт к продлению контракта, истекающего в 2024 году.

    Ожидается, что стороны начнут переговоры о новом соглашении после закрытия зимнего трансферного окна.

    Форвард хочет выиграть трофеи с «Тоттенхэмом», поэтому одним из условий будет повышение конкурентоспособности состава.

    • В этом сезоне Кейн забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • На англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Кейн не собирается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Им интересуется «Бавария» 3
    «Тоттенхэм» может продать Кейна ради трансфера Гвардиола 5
    Кейн летом может перейти в «МЮ» или «Челси» 2
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2173

      Maxi_7 9 минут назад

      Это будет его глубочайшей ошибкой, если продлит. Для него это последний шанс уйти в конкурентоспособную команду - в ту же Баварию или даже в МЮ, который сейчас лучше и перспективней выглядит. А с Тоттенхэмом он так и останется с носом по итогу карьеры, так ничего и не выиграв...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11