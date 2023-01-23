Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн связывает свое будущее с лондонским клубом.
29-летний футболист открыт к продлению контракта, истекающего в 2024 году.
Ожидается, что стороны начнут переговоры о новом соглашении после закрытия зимнего трансферного окна.
Форвард хочет выиграть трофеи с «Тоттенхэмом», поэтому одним из условий будет повышение конкурентоспособности состава.
- В этом сезоне Кейн забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- На англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
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Источник: The Athletic