Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн связывает свое будущее с лондонским клубом.

29-летний футболист открыт к продлению контракта, истекающего в 2024 году.

Ожидается, что стороны начнут переговоры о новом соглашении после закрытия зимнего трансферного окна.

Форвард хочет выиграть трофеи с «Тоттенхэмом», поэтому одним из условий будет повышение конкурентоспособности состава.

В этом сезоне Кейн забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

На англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

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