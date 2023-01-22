Бабурин: «Никто не переживает, что «Лужники» на матчах «Торпедо» полупустые»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о посещаемости домашних матчей команды в «Лужниках».

— Ваша команда проводит домашние матчи в «Лужниках». Не сильно беспокоит большое количество свободных мест на трибунах?

— Думаю, никто не переживает, что мы такое видим именно в «Лужниках». Матчи в Химках тоже не собирали аншлаг. Мне очень нравится играть в «Лужниках», потому что для «Торпедо» это историческая арена. Кто был внутри, тот понимает, что играть на таком стадионе одно удовольствие.

— Объясни тем, кто не был.

— Находясь там, ты понимаешь, что на арене проходил финал Лиги чемпионов, финал чемпионата мира. Понимаешь, кто был до тебя в этих раздевалках. Это придает дополнительных эмоций. К тому же там идеальная поляна, а сам стадион очень красивый. Наш клуб теперь устраивает классные мероприятия перед матчами, что становится настоящим семейным событием.

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

Сезон возобновится в марте.

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