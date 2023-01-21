Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Червиченко объяснил, зачем Смолов и Мамаев открывают академию в ОАЭ

    На этой неделе стало известно, что российские игроки Федор Смолов и Павел Мамаев участвуют в открытии футбольной академии в ОАЭ. Ситуацию прокомментировал бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

    «Я прожил очень много времени в Эмиратах. Я уверен, что Смолов и Мамаев в этой истории просто фронтующие лица. С их заработками и затратами открыть что-то в Дубае — разве что на последние потом в дырявых трусах ходить.

    Академия в Эмиратах, может, и ничего. Туда прeт много народу со всего мира. Хотя из не россиян и не жителей постсоветского пространства про Смолова и Мамаева вряд ли вообще кто-то знает. Поэтому привлечь в свою академию людей не из России и Казахстана — это проблематично. Здесь больше пиар-акцент.

    С апреля по октябрь в Эмиратах не самое время для игры в футбол, а тем более детям — там жарко и 30 градусов. Летом вообще можно про футбол забыть. Если только они хотят, чтобы у них там ребeнок квакнул, а они потом за это отвечали. Это больше история, чтобы подтянуть туда российских детей и родителей и распотрошить на приятное пребывание в Дубае», — сказал Червиченко.

    • Мамаев уже несколько месяцев живет с семьей в ОАЭ.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Овчинников: «Кокорин с Мамаевым вернулись из тюрьмы нормальными мужиками. Не испортились» 2
    Мамаева заметили в отеле, где расположились ЦСКА и «Динамо» 1
    Экс-жена Мамаева Алана отсудила у него квартиру в Москве и «Бентли» («Мутко против») 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11