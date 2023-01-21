Червиченко объяснил, зачем Смолов и Мамаев открывают академию в ОАЭ

На этой неделе стало известно, что российские игроки Федор Смолов и Павел Мамаев участвуют в открытии футбольной академии в ОАЭ. Ситуацию прокомментировал бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

«Я прожил очень много времени в Эмиратах. Я уверен, что Смолов и Мамаев в этой истории просто фронтующие лица. С их заработками и затратами открыть что-то в Дубае — разве что на последние потом в дырявых трусах ходить.

Академия в Эмиратах, может, и ничего. Туда прeт много народу со всего мира. Хотя из не россиян и не жителей постсоветского пространства про Смолова и Мамаева вряд ли вообще кто-то знает. Поэтому привлечь в свою академию людей не из России и Казахстана — это проблематично. Здесь больше пиар-акцент.

С апреля по октябрь в Эмиратах не самое время для игры в футбол, а тем более детям — там жарко и 30 градусов. Летом вообще можно про футбол забыть. Если только они хотят, чтобы у них там ребeнок квакнул, а они потом за это отвечали. Это больше история, чтобы подтянуть туда российских детей и родителей и распотрошить на приятное пребывание в Дубае», — сказал Червиченко.

Мамаев уже несколько месяцев живет с семьей в ОАЭ.

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