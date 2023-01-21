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  • Андрей Мостовой: «За что Барриосу дали шесть матчей? Его в кучу «замели» и стали бить. А зачинщику Промесу ничего не дали»

Андрей Мостовой: «За что Барриосу дали шесть матчей? Его в кучу «замели» и стали бить. А зачинщику Промесу ничего не дали»

21 января 2023, 19:41
14

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил обстоятельства ноябрьский драки в кубковом матче против «Спартака».

Вильмар Барриос, Малком и Родригао в итоге получили по шесть матчей дисквалификации. Сурово?

— Тяжело на этот вопрос ответить. В потасовке все практически участвовали. А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу «замели» и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать. Например, Шамар Николсон с Родригао сильно подрались — им больше, а кому-то меньше. Скажем, Малкому… Грести же всех под одну гребенку… Кстати, зачинщику Квинси Промесу вообще ничего не дали.

  • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
  • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
  • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Промес Квинси Мостовой Андрей Барриос Вильмар
Комментарии (14)
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сутулая собака и лисы
1674321767
хватит уже ныть.
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NewLife
1674322201
Все уже много раз обсуждено, проанализировано, и все нюансы изучены. Ты просто моська лающая, чтобы не забыли, что у немытых есть такая курица без головы. На судебном языке ты просто лжесвидетель, жаль, что за этот позорный высер тебя не накажут.
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O-kolesov
1674323732
Подкинул наркоты и быстренько всё уладили. Как этот уголовник ещё продолжает играть? А Спартаку всеобщее презрение за укрывательство наркоторговца.
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ScarlettOgusania
1674324300
Скоро уже два месяца пройдет, как произошла эта драка, а дебилы со срач-тв всё не могут успокоиться, задавая наводящие вопросы сочувствующим; в Питере - ныть!)) Мост обосрался без зулусов играть...
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АЛЕКС 58
1674360937
Не ссы Андрюха,обезьяне скоро лет шесть впаяют. И поделом провокатору!
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моэм
1674369104
Ну уложил перед этим Николсона на газон классным лоукиком , а потом послал на три буквы и возмутившегося Шамара и вступившегося Промеса .... и вправду ничего особенного .....в смысле ПО ПОНЯТИЯМ газпромовца .... типа им всё можно....видимо забыл , там " наверху " что нормальные , себя уважающие люди за это бьют в пятак ....жаль , что в РПЛ только один Спартак не боится опустить этих моральных уродов на землю .
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derrik2000
1675503200
"тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу «замели» и начали бить. За что ему шесть матчей?" Вот за то и дали, что сопротивлялся! Если бы сразу упал и давай себе постанывать, держась за бочок, то, глядишь, отделался условным сроком! ))
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