Андрей Мостовой: «За что Барриосу дали шесть матчей? Его в кучу «замели» и стали бить. А зачинщику Промесу ничего не дали»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил обстоятельства ноябрьский драки в кубковом матче против «Спартака».

— Вильмар Барриос, Малком и Родригао в итоге получили по шесть матчей дисквалификации. Сурово?

— Тяжело на этот вопрос ответить. В потасовке все практически участвовали. А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу «замели» и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать. Например, Шамар Николсон с Родригао сильно подрались — им больше, а кому-то меньше. Скажем, Малкому… Грести же всех под одну гребенку… Кстати, зачинщику Квинси Промесу вообще ничего не дали.

Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.

Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.

Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

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