Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Андрей Мостовой: «За что Барриосу дали шесть матчей? Его в кучу «замели» и стали бить. А зачинщику Промесу ничего не дали»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил обстоятельства ноябрьский драки в кубковом матче против «Спартака».

    — Вильмар Барриос, Малком и Родригао в итоге получили по шесть матчей дисквалификации. Сурово?

    — Тяжело на этот вопрос ответить. В потасовке все практически участвовали. А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу «замели» и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать. Например, Шамар Николсон с Родригао сильно подрались — им больше, а кому-то меньше. Скажем, Малкому… Грести же всех под одну гребенку… Кстати, зачинщику Квинси Промесу вообще ничего не дали.

    • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
    • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
    • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

    Угадаете клуб по городу?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Зенитовские бразильцы и Промес играют без сердца, их волнуют только деньги». Петржела – о легионерах РПЛ 6
    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Спартак» расторг контракт с Мевлей, Глушаков ушел из «Химок» 8
    Экс-советник Федуна: «Никогда не пойду работать в «Зенит» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12893

      Алексей З 24 минуты назад

      Только сейчас проснулся , ты где пропадал ?
      Радуйся у тебя будет шанс себя проявить.
      Дерзай

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11