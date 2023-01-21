Андрей Мостовой: «За что Барриосу дали шесть матчей? Его в кучу «замели» и стали бить. А зачинщику Промесу ничего не дали»

Только сейчас проснулся , ты где пропадал ?
Радуйся у тебя будет шанс себя проявить.
Дерзай
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил обстоятельства ноябрьский драки в кубковом матче против «Спартака».
— Вильмар Барриос, Малком и Родригао в итоге получили по шесть матчей дисквалификации. Сурово?
— Тяжело на этот вопрос ответить. В потасовке все практически участвовали. А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу «замели» и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать. Например, Шамар Николсон с Родригао сильно подрались — им больше, а кому-то меньше. Скажем, Малкому… Грести же всех под одну гребенку… Кстати, зачинщику Квинси Промесу вообще ничего не дали.
- Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
- Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
- Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.
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