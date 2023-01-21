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    Определена самая посещаемая команда сезона в низших дивизионах Европы

    На матчи «Гамбурга» в этом сезоне второй Бундеслиги в среднем ходит более 50 тысяч зрителей. Это максимум среди всех низших дивизионов Европы.

    На втором месте по показателю идет «Кайзерслаутерн», тоже представляющий вторую Бундеслигу (в среднем 38 тысяч зрителей за матч). Третий – «Сандерленд» из Чемпионшипа (37 тысяч).

    • «Гамбург» проводит свои матчи на «Фолькспаркштадионе», который принимал матчи ЧМ-2006.
    • Команда идет в таблице 2-й Бундеслиги на 2-м месте.
    • «Гамбург» в 1983 году выиграл Кубок европейских чемпионов.

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    Источник: телеграм-канал «Футбольная посещаемость»

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