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    Бундеслига. «Бавария» на выезде сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (1:1)

    «Бавария» не сумела победить «РБ Лейпциг» в гостевом матче 16-го тура Бундеслиги.

    Итоговый счет встречи – 1:1. Голы забили Эрик Чупо-Мотинг и Марцель Хальстенберг.

    Мюнхенцы сохранили лидерство в чемпионате Германии, несмотря на потерю очков.

    «РБ Лейпциг» остался на третьем месте, но по итогам тура может выпасть из топ-4.

    Германия. Бундеслига. 16-й тур

    РБ Лейпциг – Бавария – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 37; 1:1 – Хальстенберг, 52.

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    Источник: «Бомбардир»

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