«Бавария» не сумела победить «РБ Лейпциг» в гостевом матче 16-го тура Бундеслиги.

Итоговый счет встречи – 1:1. Голы забили Эрик Чупо-Мотинг и Марцель Хальстенберг.

Мюнхенцы сохранили лидерство в чемпионате Германии, несмотря на потерю очков.

«РБ Лейпциг» остался на третьем месте, но по итогам тура может выпасть из топ-4.

Германия. Бундеслига. 16-й тур

РБ Лейпциг – Бавария – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 37; 1:1 – Хальстенберг, 52.

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