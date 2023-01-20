«Бавария» рассматривала Шмейхеля на замену травмированному Нойеру

Вратарь «Ниццы» Каспер Шмейхель мог оказаться в «Баварии».

Мюнхенский клуб рассматривал кандидатуру 36-летнего футболиста, но в итоге переход сорвался.

«Бавария» договорилась с «Ниццей» и самим Шмейхелем, однако сделка была отложена, чтобы французы нашли нового голкипера.

Во время этой паузы «Боруссия» М согласилась отпустить Янна Зоммера, и лидер Бундеслиги отдал предпочтение швейцарцу.

«Бавария» искала замену травмированному Мануэлю Нойеру.

За Зоммера клуб заплатил 8+1,5 миллиона евро.

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