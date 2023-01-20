«Бавария» рассматривала Шмейхеля на замену травмированному Нойеру

Вратарь «Ниццы» Каспер Шмейхель мог оказаться в «Баварии».
Мюнхенский клуб рассматривал кандидатуру 36-летнего футболиста, но в итоге переход сорвался.
«Бавария» договорилась с «Ниццей» и самим Шмейхелем, однако сделка была отложена, чтобы французы нашли нового голкипера.
Во время этой паузы «Боруссия» М согласилась отпустить Янна Зоммера, и лидер Бундеслиги отдал предпочтение швейцарцу.
- «Бавария» искала замену травмированному Мануэлю Нойеру.
- За Зоммера клуб заплатил 8+1,5 миллиона евро.
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Источник: Foot Mercato