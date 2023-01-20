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    Агент экс-игрока «Ман Сити» рассказал, когда аргентинец подпишет контракт с «Крыльями»

    Эмилио Чемпион, агент нападающего «Расинга» Бенхамина Гарре, заявил, что его клиент станет игроком «Крыльев Советов».

    «Если все будет хорошо, в понедельник Бенхамин подпишет контракт с «Крыльями» на три года», — сказал Чемпион.

    • Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
    • Права на аргентинца принадлежат «Расингу» из Авельянеды. Сейчас он в аренде в «Уракане».

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    Источник: Sport24

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