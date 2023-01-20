Представитель Оздоева не исключил, что игрок вернется в РПЛ

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал, возможно ли возвращение футболиста в РПЛ.
«У Магомеда нет категоричности в вопросе о возращении в РПЛ. Но все зависит от конкретных предложений. Если оно появится, Магомед не скажет, что не будет его даже смотреть. Он готов рассмотреть предложение.
Магомед — человек публичный. Любой руководитель российского или зарубежного клуба может на него выйти и переговорить, сделать предложение», — сказал Гаргаев.
- Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
- Рыночная стоимость 30-летнего игрока – 2,2 миллиона евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»