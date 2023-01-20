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    Дуглас Сантос: «Уход Ловрена из «Зенита» стал сюрпризом»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал уход Деяна Ловрена из петербургского клуба.

    — Команду покинул Деян Ловрен. Неожиданно? Как ты с ним попрощался?

    — Да, для меня стало сюрпризом то, что Деян ушел. Мы не очень много общались по ходу чемпиона мира, потому что он был занят, и я не хотел его отвлекать. Да и после чемпионата мира тоже было не до общения, потому что все были в разгаре каникул.

    Но за последний год у нас с Деяном сложились особенно теплые отношения — мы достаточно много общались и на поле, и за его пределами.

    — Как ты узнал о его трансфере?

    — Он сообщил мне, что все решено с «Лионом». Написал, что ему было очень приятно провести это время в «Зените», познакомиться со мной лично. Мы душевно поболтали перед его уходом. Я пожелал ему оставаться таким же крутым парнем и удачи в «Лионе», а он в ответ пожелал удачи мне в «Зените».

    Я надеюсь, что мы продолжим держать связь, общаться. Надеюсь, в какой-то момент сможем встретиться, потому что у нас прекрасные отношения.

    Ловрен — большой профессионал, профессионал с большой буквы. Я очень ценю то, что мы знакомы, что провели несколько лет, играя в одной команде.

    • Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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