«Торпедо» хочет купить французского форварда из «Ботева»

Нападающий «Ботева» Антуан Бароан стал трансферной целью «Торпедо».

Стороны уже обсуждают возможный переход 22-летнего футболиста.

Московский клуб заинтересован в долгосрочном контракте с игроком, которого хочет видеть в своей команде главный тренер Андрей Талалаев.

Пока переговоры с «Ботевом» по трансферу Бароана идут сложно.

«Торпедо» также не утратило интерес к Артему Дзюбе, но экс-капитан сборной России готов подписать договор только до конца сезона.

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