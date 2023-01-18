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    Мостовой – о Карпине и Семаке: «Без хороших денег и игроков они ничего не смогут»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о российских тренерах.

    Ранее Мостовой сказал, что хочет возглавить клуб РПЛ. Работать в команде из лиг ниже он не желает.

    – Есть ли тренеры, которые могут сменить РПЛ на Европу?

    – Конечно, могут. У нас все могут, потому что в футболе давно все придумано, елки-палки! Карпин или Семак? Если попадаешь в какой-то клуб, где есть хорошие деньги и футболисты, конечно, ты можешь с ними рассчитывать на чемпионство. А если нет, то ни Карпин, ни Семак не смогут ничего.

    Удивляюсь, когда люди говорят: «Моуринью не играл никогда в футбол, но он выиграл множество кубков». Ребят, посмотрите, с кем побеждал Моуринью. Он разве выигрывал с «Сассуоло»? Он победил с «Интером» и «Реалом». Люди забывают, что те люди, которые играют в футбол, выиграли в десять раз больше, чем он. Правильно? Тот же Анчелотти, Зидан, Гвардиола. Могу десяток специалистов привести в пример.

    Можешь победить – победишь, нет – нет. Это как судьба: где-то подфартило. Черчесов пошел и победил. Но до него «Ференцварош» тоже побеждал с другими специалистами.

    Одно дело, ты приходишь в команду, которая на 13-м месте, и через год вы чемпионы. Вот это да! Скажешь: «Ни хрена себе! Что-то в этом действительно есть!» Но таких случаев раз в 10 лет. А так что?» – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1018

      Fialet 22 минуты назад

      А чего он Семака и Карпина в один ряд поставил? Это у Семака и игроки и бабло, а Карпин прилично играет с весьма небольшим бюджетом и средними игроками.

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      Рейтинг: +12224

      Вомбат > Fialet 2 минуты назад

      Я не поклонник тренерского таланта Семака, но не считаю, что тренер Карпин намного сильнее. Вы уверены, что Карпин в Зените выиграет 5 чемпионатов подряд? Я нет. К тому же, в отличие от вас, я помню, что Семак поднял Уфу 11-го места на 6-е при бюджете и стоимости состава куда меньше, чем у Карпина в Ростове.

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      Рейтинг: +12874

      Алексей З 49 минут назад

      Это маразм.
      Такое ощущение , что язык у него сам по себе работает, противореча то что сказал минуту назад.
      Саша, и Зидан , и Анчелотти и даже Гвардиола побеждали в еврокубках не с Сассуоло , Фулхэмом и Осасуной.
      Почему то это были Реал,Бавария, Барселона - далеко не бедные клубы с хорошим подбором игроков.
      Мне не нравится Моуриньо , но надо признать что ЛЧ он брал с Порту и Интером , в года когда соперники были посильнее.

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      Рейтинг: +53117

      MaxRnD 51 минуту назад

      А что, Клопп с Гвардиолой что-то смогут без денег и хороших игроков ?
      Мостовой - бездарный генератор бреда.

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      Рейтинг: +3129

      m40 1 час назад

      Сейчас Моуриньо конечно уже не тот, но тогда 20 лет назад он первый кубок ЛЧ не с Реалом взял, а с Порту, а перед этим ещё и ЛЕ с этим же Порту. Мостовой даже с деньгами и хорошими игроками вряд ли что сможет выиграть. А вот молоть языком у него хорошо получается.

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      Рейтинг: +26692

      slavutiq70 1 час назад

      Вообще то Моуринью с Порту брал ЛЧ . а Порту по составу был далеко не Реал или Барса ....

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