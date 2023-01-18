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  • Мостовой – о Карпине и Семаке: «Без хороших денег и игроков они ничего не смогут»

Мостовой – о Карпине и Семаке: «Без хороших денег и игроков они ничего не смогут»

18 января 2023, 20:30
21

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о российских тренерах.

Ранее Мостовой сказал, что хочет возглавить клуб РПЛ. Работать в команде из лиг ниже он не желает.

– Есть ли тренеры, которые могут сменить РПЛ на Европу?

– Конечно, могут. У нас все могут, потому что в футболе давно все придумано, елки-палки! Карпин или Семак? Если попадаешь в какой-то клуб, где есть хорошие деньги и футболисты, конечно, ты можешь с ними рассчитывать на чемпионство. А если нет, то ни Карпин, ни Семак не смогут ничего.

Удивляюсь, когда люди говорят: «Моуринью не играл никогда в футбол, но он выиграл множество кубков». Ребят, посмотрите, с кем побеждал Моуринью. Он разве выигрывал с «Сассуоло»? Он победил с «Интером» и «Реалом». Люди забывают, что те люди, которые играют в футбол, выиграли в десять раз больше, чем он. Правильно? Тот же Анчелотти, Зидан, Гвардиола. Могу десяток специалистов привести в пример.

Можешь победить – победишь, нет – нет. Это как судьба: где-то подфартило. Черчесов пошел и победил. Но до него «Ференцварош» тоже побеждал с другими специалистами.

Одно дело, ты приходишь в команду, которая на 13-м месте, и через год вы чемпионы. Вот это да! Скажешь: «Ни хрена себе! Что-то в этом действительно есть!» Но таких случаев раз в 10 лет. А так что?» – сказал Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий Семак Сергей Мостовой Александр
Комментарии (21)
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slavа0508
1674063318
Вообще то Моуринью с Порту брал ЛЧ . а Порту по составу был далеко не Реал или Барса ....
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m40
1674063499
Сейчас Моуриньо конечно уже не тот, но тогда 20 лет назад он первый кубок ЛЧ не с Реалом взял, а с Порту, а перед этим ещё и ЛЕ с этим же Порту. Мостовой даже с деньгами и хорошими игроками вряд ли что сможет выиграть. А вот молоть языком у него хорошо получается.
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MaxRnD
1674064640
А что, Клопп с Гвардиолой что-то смогут без денег и хороших игроков ? Мостовой - бездарный генератор бреда.
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Fialet
1674066381
А чего он Семака и Карпина в один ряд поставил? Это у Семака и игроки и бабло, а Карпин прилично играет с весьма небольшим бюджетом и средними игроками.
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k611
1674069802
В человеке говорит банальная зависть. Семак и Карпин как тренеры добились определённых результатов, а Мостовой этим похвастаться не может вот мелет что попало.
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DOCTOR PENALTY
1674073274
Карпин сейчас без больших денег и топ-игроков идёт в лидерах. Это чё такое?... Пи***шь ты, Саня!
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paracetamol
1674080038
А кто может, может Мостовой? Так иди тренируй пердив!
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Дядя Серёжа
1674100172
Просто звезда медиа, не выходит из эфира, надоедает
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alp
1674108054
что то мостового много стало... и все время какую то ахинею несет...
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ААМ
1674130622
Мостовой игрок и болтун хороший
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