Мостовой – о Карпине и Семаке: «Без хороших денег и игроков они ничего не смогут»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о российских тренерах.

Ранее Мостовой сказал, что хочет возглавить клуб РПЛ. Работать в команде из лиг ниже он не желает.

– Есть ли тренеры, которые могут сменить РПЛ на Европу?

– Конечно, могут. У нас все могут, потому что в футболе давно все придумано, елки-палки! Карпин или Семак? Если попадаешь в какой-то клуб, где есть хорошие деньги и футболисты, конечно, ты можешь с ними рассчитывать на чемпионство. А если нет, то ни Карпин, ни Семак не смогут ничего.

Удивляюсь, когда люди говорят: «Моуринью не играл никогда в футбол, но он выиграл множество кубков». Ребят, посмотрите, с кем побеждал Моуринью. Он разве выигрывал с «Сассуоло»? Он победил с «Интером» и «Реалом». Люди забывают, что те люди, которые играют в футбол, выиграли в десять раз больше, чем он. Правильно? Тот же Анчелотти, Зидан, Гвардиола. Могу десяток специалистов привести в пример.

Можешь победить – победишь, нет – нет. Это как судьба: где-то подфартило. Черчесов пошел и победил. Но до него «Ференцварош» тоже побеждал с другими специалистами.

Одно дело, ты приходишь в команду, которая на 13-м месте, и через год вы чемпионы. Вот это да! Скажешь: «Ни хрена себе! Что-то в этом действительно есть!» Но таких случаев раз в 10 лет. А так что?» – сказал Мостовой.

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