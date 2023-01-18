Мамаева заметили в отеле, где расположились ЦСКА и «Динамо»

Экс-полузащитник «Химок» Павел Мамаев может перейти в московский клуб.

34-летний футболист был замечен в лобби отеля «Марриот» в Абу‑Даби, где на время сборов расположились ЦСКА и «Динамо».

Последней командой полузащитника были «Химки».

Он не выходит на поле с 26 февраля 2022 года.

Мамаев известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

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