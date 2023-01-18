Мамаева заметили в отеле, где расположились ЦСКА и «Динамо»

Экс-полузащитник «Химок» Павел Мамаев может перейти в московский клуб.
34-летний футболист был замечен в лобби отеля «Марриот» в Абу‑Даби, где на время сборов расположились ЦСКА и «Динамо».
- Последней командой полузащитника были «Химки».
- Он не выходит на поле с 26 февраля 2022 года.
- Мамаев известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева
Источник: «Матч ТВ»