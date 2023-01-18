Зделар: «У Федотова одна из самых сложных предсезонок в моей карьере»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил сложность сборов, которые команда сейчас проходит в ОАЭ.
— Летом я разговаривал с Игорем Дивеевым, и он после первой предсезонки у Федотова говорил, что еще никогда в жизни столько не бегал. У вас сейчас первая предсезонка в ЦСКА, бегали столько раньше?
— Знаете, я до этого прошел очень много самых разных предсезонок. Но это — определенно отличается от тех, что были раньше. В первую очередь тем, что она намного длиннее по времени. Безусловно, у Федотова одна из самых сложных предсезонок в карьере. Мы делаем много беговых упражнений, это самое сложное. Первый сбор дается нам непросто.
- Зделар, как и Федотов, в ЦСКА с лета.
- В 1-м товарищеском матче зимы ЦСКА на прошлой неделе сыграл вничью с «Симбой» из Танзании (2:2).
- ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
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Источник: «Матч ТВ»