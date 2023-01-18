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    Зделар: «У Федотова одна из самых сложных предсезонок в моей карьере»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил сложность сборов, которые команда сейчас проходит в ОАЭ.

    — Летом я разговаривал с Игорем Дивеевым, и он после первой предсезонки у Федотова говорил, что еще никогда в жизни столько не бегал. У вас сейчас первая предсезонка в ЦСКА, бегали столько раньше?

    — Знаете, я до этого прошел очень много самых разных предсезонок. Но это — определенно отличается от тех, что были раньше. В первую очередь тем, что она намного длиннее по времени. Безусловно, у Федотова одна из самых сложных предсезонок в карьере. Мы делаем много беговых упражнений, это самое сложное. Первый сбор дается нам непросто.

    • Зделар, как и Федотов, в ЦСКА с лета.
    • В 1-м товарищеском матче зимы ЦСКА на прошлой неделе сыграл вничью с «Симбой» из Танзании (2:2).
    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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