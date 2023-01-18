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    Мостовой: «ПСВ подойдет Сперцяну. Нужно вовремя уйти из РПЛ»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал интерес ПСВ к игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

    «Конечно, Сперцяну нужно попробовать себя в Европе, если к нему действительно есть интерес. Сперцян — парень с головой, умный футболист. Забивает, отдает. Ему есть куда расти. У него есть все качества, чтобы заиграть в европейском футболе.

    Думаю, что Голландия отлично подойдет ему. ПСВ — одна из лучших голландских команд, они всегда играют в еврокубках. Самое главное не пересидеть в РПЛ, нужно вовремя уйти, чтобы развиваться», — сказал Мостовой.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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