Ориентировочные составы «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» на матч 7-го тура АПЛ.
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- Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения – стадион «Селхарст Парк» в Лондоне.
Кристал Пэлас: Висенте Гуайта – Тайрик Митчелл, Натаниэл Клайн, Марк Гехи, Джеймс Томкинс – Шейк Дюкур, Эберечи Эзе, Джеффри Шлупп – Уилфрид Заа, Жан-Филип Матета, Джордан Айю.
Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа – Люк Шоу, Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Аарон Ван-Биссака – Каземиро, Кристиан Эриксен – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд – Антони Марсьяль.
В последний раз команды играли 19 июля 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1.
Коэффициенты:
- Победа Кристал Пэлас – 4.70
- Ничья – 3.90
- Победа МЮ – 1.83
Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
Во сколько смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед