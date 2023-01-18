Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 7-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».
С первых минут на поле выйдет новичок команды Вут Вегхорст – 30-летний форвард перешел в «МЮ» 14 января.
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- Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения – стадион «Селхарст Парк» в Лондоне.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Мартинес, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Каземиро, Эриксен, Антони, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Вегхорст.Запасные: Хитон, Линделеф, Магуайр, Маласия, Фред, Мактоминей, Пельистри, Эланга, Гарначо.
В последний раз команды играли 19 июля 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1.
Коэффициенты:
- Победа Кристал Пэлас – 4.70
- Ничья – 3.90
- Победа МЮ – 1.83
Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
Во сколько смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
Источник: «Бомбардир»