Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 7-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

С первых минут на поле выйдет новичок команды Вут Вегхорст – 30-летний форвард перешел в «МЮ» 14 января.

Болеешь за «МЮ»? Ставь на победу любимой команды, получив бонус 2000 рублей

Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Место проведения – стадион «Селхарст Парк» в Лондоне.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Мартинес, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Каземиро, Эриксен, Антони, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Вегхорст.Запасные: Хитон, Линделеф, Магуайр, Маласия, Фред, Мактоминей, Пельистри, Эланга, Гарначо.

В последний раз команды играли 19 июля 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1.

Коэффициенты:

Победа Кристал Пэлас – 4.70

Ничья – 3.90

Победа МЮ – 1.83

Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

Во сколько смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед