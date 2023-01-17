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    «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: составы на 7 тур АПЛ, 18 января 2023

    Ориентировочные составы «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» на матч 7-го тура АПЛ.

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    • Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • Место проведения – стадион «Селхарст Парк» в Лондоне.

    Кристал Пэлас: Висенте Гуайта – Тайрик Митчелл, Натаниэл Клайн, Марк Гехи, Джеймс Томкинс – Шейк Дюкур, Эберечи Эзе, Джеффри Шлупп – Уилфрид Заа, Жан-Филип Матета, Джордан Айю.

    Манчестер Юнайтед: Давид де ХеаЛюк Шоу, Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Аарон Ван-Биссака – Каземиро, Кристиан Эриксен – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус РэшфордАнтони Марсьяль.

    В последний раз команды играли 19 июля 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Кристал Пэлас – 4.70
    • Ничья – 3.90
    • Победа МЮ – 1.83

    Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

    Во сколько смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

    Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

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