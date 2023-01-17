Ориентировочные составы «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» на матч 7-го тура АПЛ.

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Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Место проведения – стадион «Селхарст Парк» в Лондоне.

Кристал Пэлас: Висенте Гуайта – Тайрик Митчелл, Натаниэл Клайн, Марк Гехи, Джеймс Томкинс – Шейк Дюкур, Эберечи Эзе, Джеффри Шлупп – Уилфрид Заа, Жан-Филип Матета, Джордан Айю.

Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа – Люк Шоу, Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Аарон Ван-Биссака – Каземиро, Кристиан Эриксен – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд – Антони Марсьяль.

В последний раз команды играли 19 июля 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1.

Коэффициенты:

Победа Кристал Пэлас – 4.70

Ничья – 3.90

Победа МЮ – 1.83

Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

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Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед