Опубликовано расписание Зимнего кубка РПЛ

Стало известного расписание товарищеского турнира с участием клубов РПЛ. Турнир под названием Зимний кубок РПЛ пройдет в ОАЭ со 2 по 11 февраля.

1 тур

2 февраля (четверг)

19:30*: «Ростов» – «Спартак»

3 февраля (пятница)

19:30: «Краснодар» – «Сочи»

2-й тур

6 февраля (понедельник)

17:00: «Сочи» – «Ростов»

20:00: «Краснодар» – «Спартак»

3-й тур

10 февраля (пятница)

19:00: «Спартак» – «Сочи»

11 февраля (суббота)

20:00: «Ростов» – «Краснодар»

* – время московское.

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