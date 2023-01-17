Опубликовано расписание Зимнего кубка РПЛ

Стало известного расписание товарищеского турнира с участием клубов РПЛ. Турнир под названием Зимний кубок РПЛ пройдет в ОАЭ со 2 по 11 февраля.
1 тур
2 февраля (четверг)
19:30*: «Ростов» – «Спартак»
3 февраля (пятница)
19:30: «Краснодар» – «Сочи»
2-й тур
6 февраля (понедельник)
17:00: «Сочи» – «Ростов»
20:00: «Краснодар» – «Спартак»
3-й тур
10 февраля (пятница)
19:00: «Спартак» – «Сочи»
11 февраля (суббота)
20:00: «Ростов» – «Краснодар»
* – время московское.
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»