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    Опубликовано расписание Зимнего кубка РПЛ

    Стало известного расписание товарищеского турнира с участием клубов РПЛ. Турнир под названием Зимний кубок РПЛ пройдет в ОАЭ со 2 по 11 февраля.

    1 тур

    2 февраля (четверг)

    19:30*: «Ростов» – «Спартак»

    3 февраля (пятница)

    19:30: «Краснодар» – «Сочи»

    2-й тур

    6 февраля (понедельник)

    17:00: «Сочи» – «Ростов»

    20:00: «Краснодар» – «Спартак»

    3-й тур

    10 февраля (пятница)

    19:00: «Спартак» – «Сочи»

    11 февраля (суббота)

    20:00: «Ростов» – «Краснодар»

    * – время московское.

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