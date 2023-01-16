Агент Хаджикадунича: «Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет вести дела с Россией?»

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, прокомментировал информацию о том, что донской клуб на хочет продавать футболиста.

«Правда в том, что у нас есть план бесплатной аренды и, если честно, я не думаю, что скоро это закончится. Я, правда, хочу продумать уход из «Ростова», и сделать это так, как будет лучше для моего клиента.

Игроку непросто играть в аренде шесть месяцев, потом искать новый клуб, а самое главное, не знать потом, где его дом. Но этот дом точно не в России. Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет и не может вести дела с Россией? Это не может не влиять на будущее Денниса.

Та сумма, которую просит «Ростов», просто заоблачная. Уверен, лучший бизнес-план для «Ростова», если я выкуплю какой-то клуб, а уже потом выкуплю Денниса за 5 миллионов или сколько они там за него хотят», – сказал Фаур.

В декабре истекла аренда шведа в «Мальме».

Хаджикадунич не планирует выступать за «Ростов», несмотря на действующий до лета контракт.

Игрок планирует воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт с российским клубом.

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