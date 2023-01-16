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    Агент Хаджикадунича: «Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет вести дела с Россией?»

    Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, прокомментировал информацию о том, что донской клуб на хочет продавать футболиста.

    «Правда в том, что у нас есть план бесплатной аренды и, если честно, я не думаю, что скоро это закончится. Я, правда, хочу продумать уход из «Ростова», и сделать это так, как будет лучше для моего клиента.

    Игроку непросто играть в аренде шесть месяцев, потом искать новый клуб, а самое главное, не знать потом, где его дом. Но этот дом точно не в России. Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет и не может вести дела с Россией? Это не может не влиять на будущее Денниса.

    Та сумма, которую просит «Ростов», просто заоблачная. Уверен, лучший бизнес-план для «Ростова», если я выкуплю какой-то клуб, а уже потом выкуплю Денниса за 5 миллионов или сколько они там за него хотят», – сказал Фаур.

    • В декабре истекла аренда шведа в «Мальме».
    • Хаджикадунич не планирует выступать за «Ростов», несмотря на действующий до лета контракт.
    • Игрок планирует воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт с российским клубом.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3487

      aaaaahhhh 9 минут назад

      кто там рядом - влупите ему поджопник.

      1
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      Рейтинг: +1525

      Artemka444 41 минуту назад

      Давно говорил гнать эту всю мешуру и начихать на этих всех уефашников и прочих!!!

      1
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      Рейтинг: +7174

      Из Твери Леха 1 час назад

      гнать всех этих кадуничей. пусть в это время только россияне играют

      1
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      Рейтинг: +1223

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      80%?
      а в азии, африке и латинской америке футбола нет?
      та же европа осторожно, но продолжает договариваться о трансферах.

      это как "весь мир" с нами.
      где весь мир, это 10-15% населения планеты, но т.к. они белые и богатые, то остальные 7 миллиардов людей не считаются.

      0
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      Рейтинг: +1465

      elessar arnor > сутулая собака и лисы 1 час назад

      ну и туси с ними, откажись от приблуд белых, внезапно, окажешься реально без всего

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      Рейтинг: +1223

      сутулая собака и лисы > elessar arnor 21 минуту назад

      зачем мне отказываться от "прибдлуд белых"?
      для меня все равны, что европеец, что азиат.

      тем более в моей стране проживают 193 народа и используют приблизительно 277 языков.

      пусть те кто твердят "весь мир" и отказываются от китая и остального мира, который в их концепцию "весь мир" не входит.

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      Рейтинг: +1501

      zarsm 1 час назад

      Либо плати, либо пусть дальше скитается по арендам, клубу то что от этого) Это игрочишка его кинул, воспользовавшись крысиным правилом фифа

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      Рейтинг: +12221

      Вомбат 1 час назад

      Вот Ростов и поставил шлагбаум в виде цены, которую никто не хочет платить.

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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ростову давно уже надо поставить шлагбаум этим цыганам.

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