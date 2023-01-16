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  • Агент Хаджикадунича: «Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет вести дела с Россией?»

Агент Хаджикадунича: «Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет вести дела с Россией?»

16 января 2023, 18:48
50

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, прокомментировал информацию о том, что донской клуб на хочет продавать футболиста.

«Правда в том, что у нас есть план бесплатной аренды и, если честно, я не думаю, что скоро это закончится. Я, правда, хочу продумать уход из «Ростова», и сделать это так, как будет лучше для моего клиента.

Игроку непросто играть в аренде шесть месяцев, потом искать новый клуб, а самое главное, не знать потом, где его дом. Но этот дом точно не в России. Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет и не может вести дела с Россией? Это не может не влиять на будущее Денниса.

Та сумма, которую просит «Ростов», просто заоблачная. Уверен, лучший бизнес-план для «Ростова», если я выкуплю какой-то клуб, а уже потом выкуплю Денниса за 5 миллионов или сколько они там за него хотят», – сказал Фаур.

  • В декабре истекла аренда шведа в «Мальме».
  • Хаджикадунич не планирует выступать за «Ростов», несмотря на действующий до лета контракт.
  • Игрок планирует воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт с российским клубом.

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Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Хаджикадунич Деннис
Комментарии (50)
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DOCTOR PENALTY
1673884808
Ростову давно уже надо поставить шлагбаум этим цыганам.
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Вомбат
1673884900
Вот Ростов и поставил шлагбаум в виде цены, которую никто не хочет платить.
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zarsm
1673885140
Либо плати, либо пусть дальше скитается по арендам, клубу то что от этого) Это игрочишка его кинул, воспользовавшись крысиным правилом фифа
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сутулая собака и лисы
1673886728
80%? а в азии, африке и латинской америке футбола нет? та же европа осторожно, но продолжает договариваться о трансферах. это как "весь мир" с нами. где весь мир, это 10-15% населения планеты, но т.к. они белые и богатые, то остальные 7 миллиардов людей не считаются.
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Из Твери Леха
1673887385
гнать всех этих кадуничей. пусть в это время только россияне играют
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Artemka444
1673888565
Давно говорил гнать эту всю мешуру и начихать на этих всех уефашников и прочих!!!
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aaaaahhhh
1673890491
кто там рядом - влупите ему поджопник.
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Красногорск_Фан
1673891478
А в Швецию он или точнее его родители из Боснии свалили не после бомбардировок любимого Нато? Ну ну. Говорить модно о злой России забыв что сделали с его собственной страной.
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Бакланище Астраханский
1673898471
Опять рогульё на сайте резвится. Не стесняйтесь, поменяйте уже в имени сайта RU на UA
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